Non troviamo gli ostaggi Il dubbio tremendo da Gaza | salta l' accordo?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Hamas ha dichiarato di non essere al momento in grado di identificare e rintracciare i 40israeliani necessari per la prima fase dell'del cessate il fuoco. A riportarlo è la Cnn, citando due fonti, una delle quali israeliana, che sollevano i timori che il numero deglimorti sia superiore a quello finora noto. Secondo la proposta dei negoziatori nelle prima sei settimane di tregua, Hamas dovrebbe rilasciare 40, tra i quali donne, uomini anziani e malati, in cambio della scarcerazione di centinaia di detenuti palestinesi. Ma secondo le fonti della tv americana, i terroristi palestinesi hanno detto ai mediatori internazionali, Qatar e Egitto, di non avere 40in vita che corrispondono a questi criteri. Secondo una delle due fonti dell'emittente, ...

Kit Harington ha annunciato in una recente intervista che il sequel de Il trono di Spade incentrato su John Snow è stato accantonato da HBO. “Al momento non ci sono piani il sequel . È fuori ... (cinemaserietv)

Ragazzo morto in Francia, trovato nei bagni del suo liceo a Reims da un suo compagno di classe - Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto in Francia. Lo avrebbe scoperto un suo compagno di classe che preoccupato di non vederlo a cena sarebbe andato alla sua ricerca in bagno.ilmessaggero

A Terni la festa della polizia e la polemica sulla sicurezza. Il prefetto Bruno: «L'esercito non serve, qui non è Vibo Valentia» - TERNI- «Per la sicurezza della provincia di Terni abbiamo impiegato oltre 3mila e 800 poliziotti, quasi 2mila e 400 carabinieri, 369 uomini della guardia di finanza e abbiamo chiesto ...ilmessaggero

Gianni Caria non è più procuratore: «Dopo 8 anni si chiude un ciclo» - Il magistrato per il momento resterà a Sassari come sostituto, in attesa di un nuovo incarico: «C’è tempo per valutare e per cambiare» ...lanuovasardegna