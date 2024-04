Non ero pronta | ho imparato che bisogna saper dire di no | Avanti Popolo | l' onestà di Nunzia De Girolamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Detorna in televisione con la nuova edizione di Ciao Maschio su Rai1, in seconda serata e a partire da Sabato 13 Aprile. Primo ospite sarà Paolo Bonolis. L'ultima esperienza dell'ex-Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta non è stata fortunata,non ha ottenuto i risultati sperati ed è stato chiuso in anticipo per ascolti su Rai3 deludenti. Di questo, e altro, ne ha parlato proprio la De, intervistata dal Corriere della Sera: “Ionon lo volevo fare, perché pensavo che fosse presto per me un programma di politica. Vengo vista ancora come un'ex del centro-destra. Purtroppo nessuno invece conosce il tunnel che ho attraversato quando sono stata cacciata dalla politica e mi sono rifatta ...