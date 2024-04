No al sequestro di chat e mail di Bonifazi | Lotti e Boschi sul processo Open

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'Aula della Camera ha dato il via libera, con 218 sì e 29 no, alla relazione della Giunta per le Autorizzazioni che nega la richiesta di autorizzazione aldi corrispondenza (), richiesta avanzata dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione, concernente i deputati Maria Elena, Francescoe Luca(deputato all'epoca dei fatti). Solo il Movimento 5 Stelle, favorevole al, ha annunciato in dichiarazione di voto in aula la sua contrarietà. «Noi siamo per autorizzare questo, negarlo vuol dire estendere a terzi non parlamentari la decisione della Camera. Questi messaggi non potranno essere usati contro o a favore di tutti gli altri terzi ...

