Nista su Meret | “Esigenze diverse rispetto ad Ospina”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alessandro, preparatore dei portieri, ed ex di, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Durante “Radio Goal” ha parlato di, degli infortuni muscolari che ne hanno contraddistinto la stagione e della nuova generazione di portieri italiani. Di seguito le sue parole.sui tanti infortuni muscolari “Ogni preparatore ha una sua idea ed una sua metodologia e nell’arco della stagione cambiarne tre non è auspicabile. Per ogni portiere serve un lavoro a sè, il discorso è legato a quelle che sono le caratteristiche fisiche di ogni portiere e cercare di portare avanti un’idea di lavoro condivisa dal gruppo portieri. Bisogna avere però sempre un occhio di riguardo per quelle che sono le caratteristiche.“su– ...