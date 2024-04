Niente cono e tanto meno panna montata Intervista al super chef Albert Adrià che sta per aprire una gelateria

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 aprile 2024), dopo aver rivoluzionato insieme al fratello Ferran la cucina mondiale, sta perunapura: «L'idea è quella di creare una “banca di ricette” numerate, alle quali aggiungeremo regolarmente nuovi gusti, ispirandoci al mondo dei profumieri, per apportare a questa professione così interessante il nostro modo di intendere il mondo del gelato». Gelato Collection aprirà a metà giugno a Barcellona, al numero 134 di les Rambles de Caneletes, in uno spazio adiacente al negozio Torrons Vicens. Perchéuna? Il mio socio Alfredo Machado durante la pandemia ha lavorato in una grande azienda di gelati e la cosa ci ha fatto venir voglia diuna. Di solito non mangio dolci, ma devo dire che adoro il ...