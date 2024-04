Netanyahu tra due fuochi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per Rafah ci sarebbe già una data e l’esercito oramai sarebbe pronto a entrare: questa almeno la posizione espressa dal premier israeliano Benjamin, il quale in un discorso ha sottolineato come il suo governo sia orientato ad avviare l’operazione nella città che segna il confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Ma da InsideOver.

Continua a perdere consensi Netanyahu. Dopo l'annuncio dell'esercito del ritiro da Khan Yinis, nel sud di Gaza, sono stati in molti a contestare la decisione del primo ministro israeliano.... (ilmessaggero)

Tel Aviv, 8 aprile 2024 – Un accordo fra Israele e Hamas per una tregua a Gaza che includa l’ingresso di maggiori aiuti umanitari e la liberazione di decine di ostaggi israeliani (sui 133 ancora a ... (quotidiano)

Il ministro della Difesa Gallant parla alle reclute nella base di Tel Hashomer: e il suo discorso suona come un preludio ad un accordo che prevede «decisioni difficili» da parte di... (ilmattino)

Gaza: Hamas non vuole liberare 40 ostaggi, Gallant smentisce Netanyahu: "Niente data per Rafah" - Hamas non avrebbe 40 persone "fragili" tra gli ostaggi da scambiare e sarebbe costretto a liberare i maschi adulti. Il ministro della Difesa israeliano Gallant smentisce Netanyahu sulla data dell'atta ...msn

Gaza, Biden: "Israele accetti tregua unilaterale. Netanyahu Sta sbagliando" - (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto a Israele di accettare unilateralmente un cessate il fuoco della durata da sei a otto settimane. Lo ha detto lo stesso Biden nel cors ...reggiotv