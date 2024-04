Nestlè punta all' Italia per nuova fabbrica pet food

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ha individuato a Mantova il sito ideale per costruire la suadi produzione di petumido, con un investimento complessivo di 472 milioni di euro. Lo ha annunciato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo aver incontrato a Palazzo Piacentini Marco Travaglia, presidente e Ad di Nestléna. Una nota del Mimit precisa che il progetto, ritenuto strategico per il Caie, il Comitato Interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, prevede anche un nuovo polo logistico. Nell'area industriale Valdaro, a Mantova, precisa il Mimit, gli investimenti riguarderebbero un'area di circa 180.000 metri quadri e 300 nuovi occupati, oltre all'indotto. Gli impatti saranno rilevanti anche per la filiera agricola: si stimano 50 milioni di euro annui per i ...