Nba | si delinea il quadro del torneo Play-In | la situazione prima dei Playoff e come funziona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si sta per chiudere la stagione regolare di Nba, il massimo campionato di basket americano. Di conseguenza inizia arsi ildeioff. Per la fase finale, la più spettacolare dell’anno, hanno già staccato il pass alcune squadre, più nella Western Conference che nella complementare Eastern Conference.opposta per il-In, la mini competizione attraverso cui si decidono gli ultimi due posti a disposizione (settimo e ottavo piazzamento) per ioff in ognuna delle due Conference: due squadre a est hanno già il posto assicurato, nessuna a ovest. Lain coda a Est – Al 10 aprile, ila est è giàto per metà. Chicago Bulls e Atlanta Hawks si giocheranno sicuramente ...