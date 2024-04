Nba | infortunio per Antetokounmpo | la preoccupazione di Milwaukee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 10 aprile 2024 – Terzo quarto di-Boston, rimessa dal fondo per i Bucks. Giannisserve Damian Lillard per avviare l'azione offensiva dei suoi. Il greco inizia a correre e dopo poco si ferma, si accascia a terra e accusa un dolore al polpaccio della gamba sinistra. La squadra allenata da coach Doc Rivers, nonostante questo episodio, riesce ad avere la meglio dei Celtics per 104-91, ma il risultato finale passa in secondo piano. A tenere banco è proprio l'di una delle stelle più luminose della lega, aiutato dai compagni a lasciare il parquet. Tornando negli spogliatoi, Giannis cammina sulle proprie gambe, ma zoppicando vistosamente. Non un bel segnale., nel post partita, chiarisce che si tratta di "problema muscolare al soleo", ma ovviamente bisognerà attendere l'esito ...