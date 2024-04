Naufragio in area Sar Libia | 25 superstiti muore una bimba

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un barcone è naufragato inSar Libica. La guardia costiera di Lampedusa ha recuperato 25e il cadavere di una bambina. Il gruppo di naufraghi, così come la salma della piccina, è ancora sulle motovedette della Capitaneria che stanno facendo rotta verso Lampedusa. Non ci dovrebbero essere dispersi, ma sono in corso ulteriori ricerche in mare. Non appena i 25 sopravvissuti arriveranno al molo Favarolo verranno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari. L'ambulanza è già sul molo, pronta a prestare i primi soccorsi.

