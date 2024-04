Naspi e Dis-coll 2024 | nuove soglie di reddito compatibili con le indennità

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Arrivano ledida lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo necessarie per mantenere latà con le prestazioni di disoccupazionee DIS-.Entrambe le prestazioni di disoccupazione infatti possono essere percepite in contemporanea allo svolgimento di prestazioni di lavoro, con l’unico limite del tetto diche si può percepire, per mantenere sia il lavoro sia le.A tal proposito, Inps ha pubblicato il messaggio con cui comunica ai lavoratori percettori die Dis-leda rispettare, per non sforare questatà. Si tratta del messaggio numero 1414 ...

Disoccupazione NASpI : ecco i tempi di liquidazione e come velocizzare la procedura L’indennità di Disoccupazione NASpI è un sostegno economico per i lavoratori che hanno perso involontariamente il ... (blowingpost)

Lavorare senza perdere la Naspi Le nuove soglie di reddito INPS - L’INPS ha indicato le soglie di reddito dal lavoro aggiornate che non bisogna superare per non perdere la Naspi o la DIS-COLL ...investireoggi

Laureato lingue-turismo per accoglienza ospiti - Offerte di lavoro nelle Marche: da struttura ricettiva a impresa edile, diverse opportunità per giovani laureati, geometri, contabili ed escavatoristi. Invia il curriculum al Centro Impiego di Macerat ...ilrestodelcarlino

Naspi: le nuove soglie di reddito da lavoro per il cumulo - 9 aprile 2024 La riforma dell’IRPEF produce effetti anche per i beneficiari delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL. L’innalzamento della cosiddetta no tax area de ...msn