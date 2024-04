Nas Salerno | sequestrate 24 tonnellate di alimenti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Durante il primo trimestre dell’anno in corso i Carabinieri del N.A.S. di, nell’ambito delle attività svolta nelle Province di, Avellino e Benevento, finalizzate alla tutela della salute dei cittadini e a garanzia degli onesti imprenditori che possono subire una concorrenza sleale da chi opera in modo illecito, hanno espletato 287 ispezioni, relative al tutto il comparto, di cui 120 risultate non conformi. Le ispezioni sono state condotte prevalentemente nei settori della filiera della carne e della produzione, lavorazione e commercio di prodotti lattiero-caseari, da forno e dolciari, ove, a fronte di 207 controlli, in ben 95 casi sono state rilevate irregolarità, procedendo al sequestro di oltre 24di, per un valore di 146.000,00 euro, elevando 182 sanzioni per un importo pari a ...