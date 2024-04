Napoli | terapie per Olivera | Juan Jesus e Politano lavorano in palestra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Mattinata di allenamento per ildi mister Calzona che all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno prepara il match casalingo di domenica alle 12:30 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Per gli azzurri avvio di sessione con attivazione e circuito di forza. A seguire lavoro tecnico e tattico con partitella finale. Mathias, alle prese con una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra, ha svoltoe lavoro personalizzato in, cercando di recuperare il prima possibile in vista del finale di stagione. Lavoro inanche per il difensore centralee l’esterno d’attacco Matteo, alle prese con affaticamenti muscolari. SportFace.