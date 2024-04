Napoli su Martinez Quarta della Fiorentina | lo manda Italiano?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilcerca rinforzi sul mercato in difesa. Oltre allo slovacco David Hancko (classe 1997 ex) del Feyenoord, secondo la Gazzetta...

Nelle ultime uscite, Lautaro Martinez ha trovato la via del gol soltanto nella gara contro l’Atalanta. Ora, dopo quanto accaduto in Champions League, il capitano dell’Inter deve rialza re la testa e, ... (inter-news)

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per rinforzare la propria rosa nel corso della prossima stagione. De Laurentiis cerca un calciatore... (calciomercato)

Napoli su Martinez Quarta! Gazzetta: De Laurentiis chiamerà Commisso, ecco quanto può costare il difensore argentino - Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli ha messo gli occhi addosso a Lucas Martinez Quarta, centrale argentino della Fiorentina in scadenza nell’estate 2025. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport. Napoli ...msn

Napoli, Martinez quarta è in pole per un posto in difesa - La Fiorentina dovrà porre grande attenzione alla prossima estate se vorrà trattenere Lucas Martinez Quarta. Il calciatore sudamericano ...sportmediaset.mediaset

Martinez Quarta nel mirino: ingaggio alla portata di ADL - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Martinez Quarta nel mirino: ingaggio alla portata di ADL L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sull'interesse ...forzazzurri