Napoli | si fermano Juan Jesus e Politano | solo palestra per loro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilè tornato a lavoro questa mattina a Castel Volturno. Per Calzona notizie non proprio positive. Oltre a Olivera che sta continuando il suo iter riabilitativo, sianche. Sia l’attaccante che il difensore hanno svolto lavoro personalizzato in. Domenica ilospita al Maradona il Frosinone di Di Francesco. Olivera ha svolto terapie e personalizzato inIl report dell’allenamento odierno: “Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con ...