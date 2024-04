Napoli | parlano Zoff e Montefusco

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’ex portiere die Juventus Dinoè intervenuto a Campi Flegrei Tv nel corso della trasmissione ‘Azzurro 99’. Di seguito le sue dchiarazioni. “L’ultima vittoria in casa del Monza non so se possa aver cambiato il clima all’interno dello spogliatoio, perché le difficoltà c’erano già prima. Certo, la prestazione fa ben sperare, però io ci andrei piano. Anche se è stato comunque un bel segnale quello dato dalla squadra nell’ultima giornata di campionato”. L’opinione disulche verrà “Conte? Preferisco non entrare in queste dinamiche. Sicuramente è un grande allenatore e non credo possa avere problemi con ADL. Per ilsarebbe importante tenersi campioni quali Osimhen, Kvara anche per essere competitivi a livello internazionale. Anzi sarebbe fondamentale aumentare ancor di ...