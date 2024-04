Napoli | il sogno resta Conte Ma crescono le quotazioni di Calzona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 - Dalla C dialla C di: il destino della panchina delrischia di correre sulla testa lettera, che racchiude il presente e il futuro auspicato da Aurelio De Laurentiis, che per continuare a coltivare il proprioè disposto a fare follie. Gli ostacoli però non mancano. Si comincia dal rischio, classifica alla mano piuttosto probabile, di non riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League: un deterrente in sede di calciomercato ma anche nei complicati incastri legati alle vicende di bordocampo. Si passa poi alla parte economica, a sua volta correlata ai fatti del campo: per strappare il sì del corteggiatissimo Antoniopotrebbe non bastare l'assegno da 8 milioni, per i prossimi 3 anni, preparato da ADL, che come ...