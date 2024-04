Napoli | De Canio | “Andato via Spalletti | c’era da aspettarsi che…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ha parlato anche dell’allenatore Luigi Dea Cusano Italia Tv nel corso della trasmissione ‘Cose di calcio’. Di seguito le sue dichiarazioni. “Europa League? Credo che leggermente favorito sia il Milan contro la Roma per la notevole esperienza internazionale che ha come club, e questo lo si è visto anche lo scorso anno nello scontro diretto con il”. Non solo: la Roma di De Rossi “Però la Roma di De Rossi è un osso davvero duro, ha una buona qualità generale dei calciatori e il mister sta riportando una certa qualità di gioco. Sarà una partita molto aperta con una leggera preferenza di favore per il Milan. Ma il calcio è diverso da quello che si commenta fuori dal campo, basta un episodio banale per cambiare il corso della partita”, ha voluto precisare De ...