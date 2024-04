Musetti limita i danni a Montecarlo nel ranking e ipoteca le Olimpiadi Ma se battesse Djokovic…

(Di mercoledì 10 aprile 2024) C’è di nuovo il serbo Novak Djokovic tra Lorenzoed i quarti di finale, già raggiunti nel 2023, dell’ATP Masters 1000 di: con il vecchio sistema di attribuzione degli score nelATP, lo scorso anno il traguardo valse all’azzurro 180 punti, mentre quest’anno ne varrebbe 200. I punti in questione scadranno, ovviamente, lunedì 15 aprile, ma il tennista italiano, pur essendo fuori dalle 16 teste di serie, al momento si confermerebbe al numero 24 del mondo, nonostante i 180 punti che andrà a perdere, grazie ai 100 incamerati finora per l’approdo ai sedicesimi. L’azzurro, infatti, scenderebbe da quota 1590 a 1510, ma manterrebbe il piazzamento. Inoltre,, con i 100 punti già ottenuti nel torneo del Principato di Monaco, ha rafforzato il proprio status di numero 2 d’Italia alle spalle di ...

