Musetti dopo la vittoria con Fils a Montecarlo | “Ho giocato una delle migliori partite della stagione”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-KECMANOVIC 18:57 Gael Monfils equilibra di nuovo i conti vincendo il 2° set per 6-3. dopo il terzo set tocca a Musetti. 18:28 ... (oasport)

Novak Djokovic ha fatto il proprio ritorno in campo a un mese di distanza dalla sconfitta rimediata contro Luca Nardi ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 1 al mondo ... (oasport)

AGGIORNAMENTO 13.25 Si inizia a giocare con quasi due ore e mezza di ritardo a causa del maltempo. Habemus tennis Day 3 is a go at #RolexMontecarloMasters! pic.twitter.com/sg0sPtvHSt — Rolex ... (oasport)