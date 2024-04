Multinazionale del food cerca camerieri e manager

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cgierre,italiana di ristorazione che conta oltre 370 locali con sei diversi marchi, è alla ridi personale. Per la catena Old Wild West seleziona addetti alla cucina che saranno inseriti nei ristoranti di Siena, Prato e La Spezia eresponsabili di sala per il ristorante all’interno del Valdichiana Village a Foiano della Chiana. Sempre per la catena Old Wild West, il gruppo assumee responsabili di sala nelle zone di Novoli a Firenze e a Sesto Fiorentino e addetti alla ristorazione appartenenti alle categorie protette, da inserire nel ristorante di Arezzo. Ai candidati si richiede esperienza e disponibilità a lavorare su turni, nei fine settimana e nei festivi. Posti vacanti anche per gli altri marchi, da Wiener Haus a Pizzikotto. Per consultare le posizioni aperte e per ...