(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gianlucaè stato sanzionato con unadi 5mila euro per la sua esultanza nel derby della Capitale di sabato. Una sanzione che non fa contenti i tifosi giallorossi, che hanno fatto partireunaper pagare lainflitta al calciatore della Roma. In poche ore l’obiettivo è stato raggiunto. La“Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo hanno chiesto di fare qualcosa per ladi 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato aper aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma-Lazio 1-0“, si legge nella motivazione della, organizzata dall’avvocato Lorenzo Contucci, da sempre vicino al mondo del tifo. “Riteniamo che il derby di Roma sia anche ...

I tifosi della Roma aprono una raccolta fondi per pagare la multa inflitta a Mancini dopo il derby: la cifra è stata superata in poche ore.Continua a leggere (fanpage)

Multa Mancini, online la raccolta fondi dei fan: “la paghiamo noi” - “Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo hanno chiesto di fare qualcosa per la Multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine ...calcioweb.eu

Multa a Mancini per la bandiera con il topo: i tifosi fanno una colletta per pagarla. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza - Cinquemila euro per aver sventolato la bandiera della Lazio con raffigurato un grande topo. È questa la sanzione decisa dal giudice sportivo per il difensore della Roma Gianluca Mancini.ilmessaggero

Roma, raccolti i fondi per la Multa a Mancini. Napoli: idea Gimenez per l'attacco - Il tifo organizzato mette insieme i 5.000 euro della Multa. Azzurri sull'attaccante del Feyenoord. La Juve vuole Calafiori ...corrieredellosport