MotoGP | Quartararo | “Chiarezza sul futuro ci aiuterà”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Fabioe la Yamaha arrivano assieme ad Austin, in Texas, dopo la firma sul nuovo contratto che legherà ‘El Diablo‘ alla casa giapponese fino al 2026. Il francese, pilota di punta del team di Iwata, considera il rinnovo come un punto di ripartenza: “Sono felice di aver annunciato la mia permanenza in Yamaha. Penso che questosia me che la squadra, perché abbiamo chiaramente affermato le nostre intenzioni. Voglio riportare la Yamaha a vincere e il team è motivato a sviluppare la moto. Ora possiamo concentrarci pienamente sul lavoro da fare per centrare i nostri obiettivi. Arriviamo ad Austin con del lavoro da fare, a Portimao abbiamo perso l’opportunità di fare i test per cui ci sarà da lavorare sodo in questo weekend”. Austin evoca dolci ricordi, invece, al compagno di squadra Alex Rins, che un anno fa trionfò nella gara lunga in ...