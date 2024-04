MotoGP | GP Americhe 2024 | programma | date | orari e diretta tv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Latorna in America per il terzo round del motomondiale. Il calendario originale, che prevedeva un appuntamento ulteriore, è stato modificato e così il paddock vola dal Portogallo fino alla pista oltreoceano. Il fine settimana avrà inizio il 12 aprile, per terminare il 14. L’evento, trasmesso in Italia da Sky e disponibile su Sky Sport– ma anche insu TV8 – partirà con le prove libere di venerdì previste per le 17.45 italiane, seguite dal pre qualifiche alle 22.00. Il giorno dopo, di nuovo tutti in pista per le qualifiche delle 17.50, con la Sprint prevista poi per le 22.00. Infine, il weekend si chiuderà con la gara della domenica, che avrà inizio alle 22.00 italiane. Sportface.it vi accompagnerà lungo tutto il fine settimana, fornendovi ogni informazione e aggiornamento necessario. ...

