MotoGp | Ezpeleta apre a Bmw | “Costruttore importante”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bologna, 10 aprile 2024 – Un ingresso di Bmw inrappresenta una concreta possibilità. Gli organizzatori del motomondiale sono pronti a varare le nuove regole a partire dal 2027 e c’è l’intenzione di aprirsi a nuovi costruttori, soprattutto dopo l’uscita di Suzuki due stagioni fa. Da un lato i nuovi regolamenti aprono scenari tecnici interessanti, quindi la possibilità per nuovi marchi di partire con meno ritardo tecnologico rispetto a chi da decenni partecipa al mondiale, dall’altro la top class vedrebbe di buon occhio l’allargamento a nuovi costruttori, soprattutto se di grande richiamo come Bmw. La casa tedesca qualche settimana fa ha aperto a questa ipotesi. Per ora il marchio bavarese sta puntando forte sulla Superbike dove ha strappato a Yamaha l’ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu per cercare di strappare il titolo a Ducati, ma il nuovo CEO Markus ...