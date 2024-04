Mosca | non invitati in Svizzera | in ogni caso rifiuteremmo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lanon ha invitato la Russia alla conferenza per la pace in Ucraina, e qualora dovesse arrivare un invitolo rifiuterà. Lo ha affermato l'ambasciata russa in, secondo quanto riportato dalla Tass.

La Cina ha assicurato che non accetterà "critiche o pressioni " sui suoi legami con la Russia, dopo che Washington ha avvertito che riterrà Pechino responsabile se Mosca dovesse ottenere guadagni in ... (quotidiano)

"L'assenza della Russia alla Conferenza di pace in Svizzera sull'Ucraina non è un buon segnale: vuol dire che non vuole la pace. Si mette dalla parte sbagliata, quella in cui è il più forte che ... (quotidiano)

Tajani, 'Mosca assente in Svizzera Non vuole la pace' - "L'assenza della Russia alla Conferenza di pace in Svizzera sull'Ucraina non è un buon segnale: vuol dire che non vuole la pace. Si mette dalla parte sbagliata, quella in cui è il più forte che soffoc ...ansa

Elicottero russo abbattuto in Crimea, mistero sulle cause (e sulla fine dell'equipaggio): l'ipotesi "fuoco amico" - Di certo c'è solo che è stato abbattuto. Parliamo di un elicottero russo che è stato abbattuto nella Crimea occupata dai russi. Lo ha reso ...corriereadriatico