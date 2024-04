Morto Vincenzo Franchina | aveva 36 anni | era diventato papà e si era sposato meno di un anno fa

I funerali di Enzo del ragazzo 24enne nella Parrocchia Santa Maria della Natività, in piazza Giovanni XXIII, in forma riservata. Il dolore di familiari, amici e conoscenti.Continua a leggere (fanpage)

Lina Pierro e il marito, Marco Cuozzo, hanno manifestato davanti al "Santobono" di Napoli per chiede re verità sulla morte del loro figlio Vincenzo .Continua a leggere (fanpage)

I dispersi della strage di Suviana Garzillo e la vita spesa per l’Enel, Scandellari premiato da Mattarella “Siamo nel campo dei miracoli” - Ricerche sospese a 24 ore dalla tragedia nella centrale idroelettrica di Bargi, nel comune di Camugliano, in provincia di ...ilriformista

Tragedia Suviana, Morto Vincenzo Franchina: sposato da un anno e papà da pochi mesi - Aveva lasciato Sinagra, in provincia di Messina, per cercare opportunità lavorative più stabili, ma per Vincenzo Franchina il luogo dove stava svolgendo il proprio servizio si è rivelato fatale.quotidianodiragusa

Paolo, Alessandro, Adriano e Vincenzo: chi sono i dispersi di Suviana - Hanno dai 37 ai 68 anni i tecnici ancora intrappolati nella centrale idroelettrica e sono tutti trasfertisti. Problemi di sicurezza per i sommozzatori nelle ricerche dentro l'impianto ...ilgiornale