Morto il latinista Antonio La Penna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’nella sua casa a FirenzeLa, tra i più illustri latinisti, professore ordinario di letteratura latina dal 1956 al 2000 all’Ateneo del capoluogo toscano che esprime il cordoglio per la sua scomparsa. Nato nel 1925 a Bisaccia, in provincia di Avellino, Lafu allievo di Giorgio Pasquali divenendo poi maestro di generazioni di studenti, che da lui, ricorda l’Ateneo fiorentino, hanno appreso “non solo nozioni ma più in generale l’amore per la cultura e per il lavoro svolto con serietà e dedizione, e che in lui hanno visto un paradigma insigne di impegno civile”. Nel 1987 fu insignito del premio Feltrinelli per la storia e critica della letteratura, e nel 2002 fu nominato socio nazionale dell’Accademia dei Lincei. E’ stato autore di edizioni critiche fondamentali ...