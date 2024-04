Morì all’ospedale Versilia | tracheotomia sbagliata Maxi-risarcimento alla famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Viareggio, 10 aprile 2024 – Morire per unanel reparto di rianimazione dell’Ospedale. È successo a un uomo nato nel 1963 e deceduto ad agosto 2020. La vicenda inizia a luglio 2020, quando il signore che abita a Torre del Lago da solo, viene ricoverato per pochi giorni in psichiatria per una patologia depressiva, forse causata anche dall’isolamento pandemico. L’uomo esce dma non sta bene, tanto che ai primi di agosto è di nuovo in pronto soccorso: questa volta ha la febbre sopra i 40, un’insufficienza renale acuta, è grave e viene trasferito a Livorno. Torna dopo poconel reparto di rianimazione dove gli viene praticata una tracheostomia, un intervento di routine in quel reparto, ma muore.sorella e ...