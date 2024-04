Montesarchio | tre misure cautelari per spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata odierna, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per altre tre, soggetti tutti allo stato gravemente indiziati di delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. L’attività investigativa, in particolare, prendeva le mosse da alcuni sequestri di sostanza stupefacente avvenuti nel mese di Ottobre del 2021 all’interno della Piazza “La Garde” di ...