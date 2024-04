Montemesola | salvò uomo da suicidio | promosso per meriti straordinari il sovr Antonio Convertino | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoEra l’8 luglio del 2018 e ilintendentedi, unitamente ad un altro collega, non ha esitato un solo secondo a mettere a rischio la sua stessa vita per salvare quella di unche voleva lanciarsi da un’altezza di circa 20 metri. I due valorosi poliziotti delle Volanti della Questura di Taranto, hanno ricevuto questa mattina la promozione perin occasione della cerimonia per il 172esimo anniversario di fondazione del corpo della Polizia di Stato, tenutasi presso la Camera di Commercio di Taranto. A consegnare la pergamena ai due poliziotti, sono stati il Questore di Taranto Massimo Gambino e il Prefetto Paola Dessì. Questa la motivazione della premiazione dei due ...