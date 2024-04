Montecarlo | chi è Jan-Lennard Struff | il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Jan-, tennista tedesco di 33 anni, non ha mai vinto un titolo Atp. Quasi un paradosso per un giocatore che attualmente è numero 25 al mondo e che l’anno scorso è stato anche numero 21 del ranking Atp. Alti e bassi, chiari e scuri, cadute e risalite: questo è, ildidi finale del Masters 1000 di. Proprio per questo, un rivale da maneggiare con cura., gigante di 183 centimetri, aveva vissuto un anno fa una prima parte di stagione da sogno, dopo che l’ennesimo infortunio della sua carriera lo aveva fatto precipitare oltre la 150esima posizione del ranking. Una risalita che, oltre alla finale sull’erba di Stoccarda persa ...