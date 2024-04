Monte Echia | tanti turisti all’ascensore per lo splendido panorama Ma qualcuno si arrampica per fare foto

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Successo per l'apertura dell'ascensore pubblico a, Santa Lucia. Ma occorre qualche cartello di divieto evitare che isi arrampichino sui parapetti.

Tempo di lettura: 2 minuti l’ascensore di Monte Echia finalmente riaprirà al pubblico: consentirà di collegare l’area del lungomare da Via Santa Lucia, al belvedere di Pizzofalcone. Da domani ... (anteprima24)

Quando l?ascensore apre le porte in cima al Monte Echia ti prende un immediato senso di stordimento: arriva l?uppercut di un panorama che, a parole, non si riesce a raccontare. Da... (ilmattino)

Monte Echia, turisti e abitanti sul belvedere: “Ascensore per il paradiso, ora stop degrado” - Tutti in coda per ammirare le bellezze della città. Primi i luciani: “Ma il progetto va completato”. Nella veduta entrano tutti i castelli.napoli.repubblica

Inaugurazione dell’Ascensore di Monte Echia: - L’attesa è finalmente terminata: l’ascensore di Monte Echia sarà aperto al pubblico il 9 aprile, dopo quasi 18 anni dal suo concepimento iniziale. Questo nuovo servizio rappresenta un’importante ...ogginotizie

Gambrinus pronto a gestire un bar sul Belvedere di Pizzofalcone - Sul Belvedere di Pizzofalcone ci sarà anche un bar-caffetteria, e i titolari del Gambrinus pensano a una potenziale gestione.dissapore