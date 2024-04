Molestie sulle specializzande | un primario del Policlinico San Matteo di Pavia indagato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Palpeggiamenti, confidenze non concesse e posizioni che mettevano a disagio le studentesse. UndelSandiperaggravata dall’abuso di autorità ai danni di undicidel suo reparto. L’indagine è scattata in seguito alle segnalazioni che le giovani hanno fatto rispondendo a questionari anonimi su un corso che stavano seguendo nel 2021. Nei questionari leriferiscono di “comportamenti sconvenienti” tenuti dal. Le giovani raccontano di confidenze non concesse e posizioni fisiche che le mettevano a disagio. Sempre nelle risposte si parla espressamente di “palpeggiamenti e toccamenti” durante le ore di didattica. La Procura ha ...