Mo | Ynet | per Israele negoziati danneggiati da ritiro Khan Younis e aiuti a Gaza

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tel Aviv, 10 apr. (Adnkronos) - Ildei militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) dae l'ingresso di maggiorinella Striscia disarebbero, secondo, le ragioni che hanno portato al fallimento dell'accordo con Hamas per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo scrive il sito dicitando funzionari israeliani secondo i quali ora Hamas non scenderà a compromessi e queste concessioni ''hanno realmente danneggiato i''. "Abbiamo rinunciato alla nostra forte merce di scambio per niente" e ora la posizione di Hamas è ancora più difficile da decifrare, scrivecitando "fonti israeliane". ''Hamas insiste con le sue richieste per la fine della guerra e il ...

Media, 'per Hamas proposte dal Cairo non si possono accettare' - Non possiamo accettare una proposta del genere, che non parla di un cessate il fuoco totale e permanente".ansa

Media sauditi, 'la Cia propone pausa temporanea per Eid el-Fitr' - Secondo la stessa fonte, durante la pausa temporanea, i negoziati in corso al Cairo tra le parti dovrebbero continuare. Non c'è al momento alcuna conferma in Israele e neanche quali potrebbero essere ...ansa

Gaza, media Egitto: “Progressi nei negoziati per tregua” - Alti funzionari israeliani, citati da Channel 12 e Ynet, smentiscono le indiscrezioni, fatte trapelare in queste ore da fonti egiziane, di passi avanti concreti nei negoziati per una tregua a Gaza e ...lapresse