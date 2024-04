Mo | Unifil | ' pericolo di un' escalation al confine tra Israele e Libano è concreto'

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Beirut, 10 apr. (Adnkronos) - Ildi un'altra. Lo ha affermato il maggiore generale Aroldo Lazaro Saenz, capo della missione e comandante della forza interinale delle Nazioni Unite in), la forza militare delle Nazioni Unite incaricata del mantenimento della pace nel sud del. In una dichiarazione, Saenz ha chiesto "la cessazione delle ostilità, azioni che portino a un cessate il fuoco permanente e una soluzione a lungo termine del conflitto".

