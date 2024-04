Mirko e Perla | cosa fanno dopo il GF | “Il tatuaggio con Greta? Lo devo levare oppure…”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Brunetti eVatiero, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, svelanostanno facendola fine del Grande Fratello. Facciamo quello che siamo, i fidanzati. Siamo tornati a una dimensione più da ragazzi, era quello che ci eravamo promessi una volta che saremmo stati lontani dalle telecamere. Volevamo regalarci spensieratezza e, certo, volevamo ritornare a un po’ di normalità.ha raggiuntoa Napoli per il fine settimana: “Perquesta è casa, per me è la mia seconda casa. Ed è la nostra città del cuore, lo è stata per cinque anni, figuriamoci ora: mi basta arrivare a Napoli per ritrovare l’allegria”. E per ritrovare, magari, anche Ciro Petrone, che qui vive e lavora (ha la sua bella boutique su al Vomero): Ciro è per me veramente ...