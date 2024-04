Mirko Brunetti rompe il silenzio | che fine farà il tatuaggio che ha fatto con Greta Rossetti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Durante un’intervista,ha svelato se ha intenzione o meno di rimuovere ilcondopo Temptation Island, come gli ha chiesto anche Perla Vatiero. Poi l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato com’è stato tornare alla realtà insieme alla sua fidanzata e come si stanno vivendo la loro relazione dopo essersi ritrovati e dati una seconda possibilità. In, ha detto se pensa di più al presente o al lungo termine. Cosa ha deciso di farecon ilè stato intervistato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini così che ha rivelato dei retroscena sul suo rapporto con Perla Vatiero. Inoltre, alla ...