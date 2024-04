(Di mercoledì 10 aprile 2024)– In tanti si sono fermati incuriositi e inteneriti per chiedere informazioni o per fare una fotografia. Inè arrivato infatti un. Anzi, una suricata. Si chiama Timon (come il personaggio del Re Leone) ed è l’animale di compagnia di Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoe, piccolo paese in provincia di Lecco. Lo stupore dei passanti è stato raccontato dallo stesso sindaco sulla sua pagina di Instagram: “Con la nostra suricata Timon – ha scritto il primo cittadino – era difficile fare anche un passo, ti. Alla fine siamo rimasti circondati da una folla che voleva. Qualcuno la conosceva già... Incredibile vedere come le persone al giorno d’oggi non prendano più le informazioni dai canali tradizionali, come ad ...

Milano, un suricato a spasso in piazza Duomo: “Ci fermavano tutti per ammirarla” - Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoe (Lecco) racconta la passeggiata in centro con la sua Timon: “Circondati da una folla di curiosi” ...ilgiorno

Porta a spasso un suricato in piazza Duomo: l’animale assediato dai curiosi che chiedono di fare una foto - L'esemplare, una femmina, è del sindaco di Santa Maria Hoè: "Non mi sarei mai aspettato un'attenzione del genere. Non riuscivamo a camminare per la ...milano.repubblica

Pasqua e Pasquetta 2024, cosa fare a Milano e in Lombardia tra musei, cacce al tesoro e picnic - Ecco alcune idee per trascorrere il ponte delle festività pasquali con la famiglia e gli amici, in città o fuori porta, a contatto con la natura e con l’arte ...ilgiorno