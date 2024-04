Milano | travolse e uccise un ragazzo che faceva flessioni sulla Tangenziale Est | assolto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024)– È statocon la formula “perché il fatto non sussiste” dall'accusa di omicidio stradale il giovane che nel novembre di tre anni fa, quando aveva 21 anni, investì Isac Djaniel Beriani, 20 anni, che verso le 3.30, dopo aver bevuto molto in una serata con amici, si era messo a farenella corsia centrale dellaEst di. Il 20enne morì poco dopo in ospedale. Lo ha deciso il gup Luca Milani, dopo che per il 23enne era stato chiesto il rinvio a giudizio per una “colpa specifica” nell'omicidio stradale, ossia l'aver violato i limiti di velocità perché andava, stando all'imputazione, ad oltre 130 km/h mentre il limite su quella strada era di 90. L'imputato ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e oggi il pm di udienza Pasquale Addesso, non titolare del ...