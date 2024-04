Milano | protesta studenti per accordo Politecnico-Israele | “Inaccettabile | a Gaza è un genocidio | non saremo complici di Netanyahu - VIDEO

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Come in tutta Italia, anche aun gruppo dihato davanti alin polemica contro il bando dell’scientifico tra l’università milanese e gli atenei diche scade mercoledì 9 aprile. Alcuni deglisono entrati nel rettorato con l’intento di occup

Milano , 20 marzo 2024 – L’agenda dell’assessora regionale all’Istruzione Simona Tironi datata 20 marzo presentava diversi appuntamenti, come la partecipazione a un evento, un incontro con le aziende ... (ilgiorno)

Milano , 2 aprile 2024 – fotografi ambulanti in protesta di fronte a Palazzo Marino. Si tratta di un presidio, alle 11 di questa mattina, per richiedere spiegazioni in seguito al loro allontanamento ... (ilgiorno)

Scuola chiusa per il Ramadan di Pioltello: alla protesta pochi genitori e l'eurodeputata della Lega - Pochi genitori hanno sfidato la pioggia di questa mattina per protestare contro la chiusura decisa dal Consiglio d'istituto dell'Iqbal Masih in occasione della Festa di fine Ramadan di oggi, mercoledì ...primalamartesana

Tendenze intimo e lingerie: la nuova primavera di Tezenis - Tutti a casa i dipendenti delle tre delle tre sedi produttive venete di un importante calzaturificio. Il ceo: "E' festa per tutti, ci è sembrata la scelta giusta da fare" ...tgcom24.mediaset

"A scuola piove dentro": scatta lo sciopero degli studenti del liceo Pascal di Milano - La protesta è scattata poco prima dell'inizio delle lezioni. La scuola non è stata occupata, ma diversi studenti non sono entrati in classe ...milanotoday