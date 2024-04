Milano | perché per tre giorni nessuno potrà sorvolare il centro città | cosa c’entra il G7 trasporti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per tre, da mercoledì 9 aprile a sabato 13 aprile, non sarà possibileildi. In quei, nel capoluogo lombardo saranno riunite le delegazioni ufficiali di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti per il G7 sui. L’Ente nazionale per l’aviazione civile farà osservare il divieto su ordine del Comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica di. La decisione è stata vagliata dal prefetto Claudio Sgaraglia, dal capo delegazione G7 Nicola Lener e dal capo di gabinetto del Ministro deiAlfredo Storto. Il divieto è iniziato alle 19 di mercoledì e finirà alle 19 di sabato. Il Comitato, dopo i primi accertamenti effettuati, con la partecipazione di ispettori del ...