Milan | Stefano Pioli non ha dubbi | più forti dello scudetto? È diverso

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ildi questa stagione può essere considerato al livello di quello che ha vinto locon? Le parole del tecnico italiano Con 21 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ilha giocato fin qui un’ottima stagione, seconda in classifica in Serie A con 68 punti. Se non fosse stato per una super Inter praticamente perfetta, quindi, i rossoneri a questo punto starebbero combattendo per lo. Le qualità ci sono tutte, a partire da una serie di attaccanti di altissimo livello in grado di mettere in difficoltà qualunque avversaria. Unbello e divertente, che potrebbe essere considerato sui livelli di quello che nel 2021/22 ha vinto lo. A proposito intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata di Europa League contro la ...