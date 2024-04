Milan-Roma | Pioli | “Se vuoi arrivare in fondo devi…”

Vincent Candela e Luigi Di Biagio hanno parlato di padel e di Milan-Roma nel corso dell’evento a Parigi. Il padel è uno sport in costante espansione e sono sempre di più i calciatori e gli ex ... (serieanews)

Giorno di vigilia di Milan-Roma , in programma domani a San Siro. A Sky Sport ha parlato anche l'ex dirigente rossonero Umberto Grandini (pianetamilan)

Tassotti: "Milan favorito sulla Roma, sta viaggiando più o meno come l'Inter" - Le parole di Tassotti a Sky Sport alla vigilia di Milan-Roma Vigilia di Euroderby a San Siro con l'andata dei quarti di finale di Europa League Milan-Roma che si avvicina. Ai microfoni di Sky Sport ha ...gianlucadimarzio

Europa League: Pioli, Milan ora devi dimostrare la tua forza - Il momento in cui dimostrare che il percorso che abbiamo avuto, tra alti e bassi, ci ha sicuramente migliorato": è la carica del tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia ...sport.tiscali

L’intesa con il Milan non basta: scippo nerazzurro con la clausola - Quello dell’allenatore non è, tuttavia, l’unico tema caldo legato alla squadra lombarda, che durante l’estate dovrà operare in diverse zone del campo. Con la sempre più probabile partenza di Olivier ...calciomercato