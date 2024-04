Milan-Roma | Pioli | “Il livello di questa Champions? Non siamo distanti”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Ci prendiamo sempre dei rischi per come vogliamo giocare. Poi è chiaro, fino a quando la palla ce l’abbiamo noi cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari. Credo che per mentalità domani si affronteranno due squadre che offriranno un bello spettacolo avisivo.arrivati in semifinale l’anno scorso, quindi vuol dire che eravamo lì, ma l’avversario nelle due partite è stato superiore. Ma non credo chemolto. L’Europa League è sotto la, ma ci sono grandi squadre”. Lo ha detto l’allenatore Stefanoin conferenza stampa, alla vigilia di, andata dei quarti di Europa League. “Se questoè più forte di quello che ha vinto lo scudetto? Direi che è ...

Europa League, Roma in campo per preparare la gara con il Milan - A Trigoria regna il buon umore dopo la vittoria nel derby ed in vista del match contro i rossoneri.tuttosport

Milan-Roma, Pioli: "Questa Coppa è un obiettivo per entrambe. La Roma ora è diversa. Non siamo distanti da Real e City" - EUROPA LEAGUE - Le parole del tecnico rossonero in vista dell'andata dei quarti di finale: "Non sarà la Champions, ma sono rimaste solo squadre fortissime. Fui ...eurosport

Pioli “Roma in forma ma pure noi in un buon momento” - MilanO (ITALPRESS) – “E’ un’altra storia, un’altra competizione, per entrambe è un obiettivo molto importante. La Roma sta bene, ha giocatori di grande qualità, gioca un ottimo calcio, ma anche noi ar ...lanuovasardegna