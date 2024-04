Milan-Roma | Pioli | “I rischi sono da prendere Su Thiaw…” | LIVE News

Le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli in vista della sfida contro la Roma d’Europa League. Ecco le dichiarazioni Stefano Pioli , ai microfoni di Sky, ha voluto rilasciare queste ... (calcionews24)

“Quanti giocatori del Milan sarebbero stati protagonisti in Real Madrid-Manchester City di ieri? Per me Quasi tutta la squadra perché siamo forti. Non vedo cosa posso togliere alla nostra squadra. ... (sportface)

Europa League, Roma in campo per preparare la gara con il Milan - A Trigoria regna il buon umore dopo la vittoria nel derby ed in vista del match contro i rossoneri.tuttosport

Pioli “Roma in forma ma pure noi in un buon momento” - MilanO (ITALPRESS) – “E’ un’altra storia, un’altra competizione, per entrambe è un obiettivo molto importante. La Roma sta bene, ha giocatori di grande ...ilnordestquotidiano

Milan, Bennacer: “De Rossi top allenatore, sarà una gara difficile” - Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di SkySport alla vigilia del match con la Roma.siamolaroma