Milan-Roma | per Pioli è la resa dei conti | può tenersi la panchina se …

Il Milan, archiviata la vittoria conquistata in campionato contro il Lecce, si prepara a tornare in campo contro la Roma nel match valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Europa League ... (sportface)

Lukaku torna a San Siro: al Milan ha segnato a raffica. I numeri - Romelu Lukaku torna a San Siro contro il Milan, sua vittima preferita in questi ultimi anni. De Rossi spera si sblocchi ...siamolaroma

Milan, dubbi in difesa per Pioli per il match contro la Roma - in programma giovedì alle 21 a San Siro contro la Roma. Ma ci sono anche delle buone notizie, in quanto Thiaw è tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se probabilmente partirà dalla panchina.sportpaper

Esodo Romanista a San Siro - Un vero e proprio esodo Romanista a San Siro, con tanti giallorossi che siederanno non solo nel settore ospiti ma anche in tribuna ...siamolaroma