Milan-Roma | Malick Thiaw o Simon Kjaer | chi giocherà in difesa? Le parole di Stefano Pioli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro lal’allenatore delha parlato del ballottaggioGiovedì 10 aprile alle 21:00 ila San Siro affronterà lanei quarti di finale di andata di Europa League. Una sfida tutta italiana, fondamentale tanto per la squadra diche per quella di Daniele De Rossi. I due allenatori, infatti, si giocano la riconferma e saranno quindi pronti a dare tutto per vincere. Vietati errori o cali di concentrazione. Alla vigilia della partita l’allenatore delha presentato l’incontro in conferenza stampa: Tomori e Kalulu sono molto veloci e aggressivi, gli altri lo sono meno. ...

