Milan-Roma | in palio c’è l’orgoglio americano | Cardinale contro Friedkin non puoi sbagliare…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilsi prepara ad affrontare lain un derbytrain un San Siro made in USA: si gioca per l’Europa… Ilsi prepara ad accogliere ladi Daniele De Rossi in un San Siro pieno e non solo… Lo stadio, che giovedì sera ospiterà l’andata dei quarti di finale di Europa League, sarà made in USA. Non andrà in scena solamente una grande notte europea, bensì sarà un vero e proprio derby. Sarà Gerry, patron delDan, numero uno dei giallorossi. Sì, perché gli Stati Uniti, ormai, sono entrati a pieno regime nel mercato calcistico ed entrambi i proprietari dei club hanno come obiettivo almeno la semifinale ...