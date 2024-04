Milan-Roma e gli altri derby tra squadre italiane nelle coppe europee

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il confronto tra, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, comunque vada a finire permetterà a un'italiana di raggiungere la semifinale della competizione, risultato di grande importanza per il ranking internazionale e per aumentare le possibilità che l'Italia il prossimo anno possa iscrivere cinquealla nuova Champions League., però, sarà anche il 20°tra: ti ricordi tutti i precedenti? Per ilè il terzo incrocio con un'italiana negli ultimi due anni Per ilsi tratta dell'ottavo confronto contro un'italiana, con i rossoneri primatisti assoluti in quanto a numero di ...